 

На горе Афон монахи и полиция искали заблудившихся украинских паломников

17.10.2021, 14:10, Новости дня
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Паломники отбились от своей группы, в которой было еще шесть человек, в пятницу 15 октября,  из-за густого тумана они свернули не туда.

О том, что украинцы заблудились, полиция узнала в 20.30 того же дня. Была организована спасательная операция, в которой приняли участие 14 полицейских, восемь пожарных и монахи, хорошо знающие местность.

Паломников нашли у скита, принадлежащего главному монастырю Афона – Великой Лавре. В полиции сообщили, что путешественники были измучены, но никаких травм не получили. Их перевели в румынский монастырь, где оказали первую помощь.

Контекст:

Гора Афон находится на греческом полуострове Айон-Орос, ее высота – 2033 м. На горе расположены 20 православных монастырей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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