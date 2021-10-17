 

Кабо-Верде, куда Поклонскую назначили послом РФ, выдала США спецпосланника Венесуэлы

17.10.2021, 14:10, Новости дня
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Об этом 17 октября написало Reuters со ссылкой на национальное радио островного государства.

Сааба задержали в июне 2020 года в аэропорту на острове Сал в результате совместной операции Кабо-Верде и Интерпола. Он летел на частном самолете из Венесуэлы в Иран.

Весной 2021 года Верховный суд Кабо-Верде удовлетворил запрос США на выдачу Сааба, но решение оставалось за правительством страны.

Освободить Сааба требовало правительство Венесуэлы.

В США Саабу грозит 20 лет тюрьмы, отмечает BBC News. По информации телерадиокомпании, бизнесмен колумбийского происхождения близок к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, которого в США обвиняют в наркоторговле, наркотерроризме и коррупции.

В частности, Мадуро предъявлены обвинения по четырем пунктам, по каждому из которых предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Вашингтон объявлял награду в $15 млн за информацию, которая поможет привести к поимке Мадуро.

Контекст:

В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, Наталью Поклонскую назначили “прокурором” полуострова. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку “Единой России”. В выборах в Госдуму в 2021 году Поклонская не участвовала.

Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генерального прокурора) в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

13 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде. Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что после этого назначения Украина может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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