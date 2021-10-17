 

Песков назвал просчет Запада в энергетике

17.10.2021, 13:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗападные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Допустили ошибки. Они просчитались. Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился. Вот несколько месяцев не было ветра. Они надеялись на спотовый рынок, а спотовый рынок переехал туда, где дороже. И они же не могут себя признать, они же политики, их тогда прогонят. И тогда лучше кого-то демонизировать. Кого лучше демонизировать? Огромного восточного медведя, то бишь нас с вами», – сказал Песков, отвечая на вопрос, почему западные политики обвиняют в росте цен на газ Россию, передает ТАСС.

«И они же не могут себя [виноватыми] признать, они же политики, их тогда прогонят. И тогда лучше кого-то демонизировать. Кого лучше демонизировать? Огромного восточного медведя, то бишь нас с вами», – добавил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, что руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что киевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам.

В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.

Цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.



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