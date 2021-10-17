Посольство подтвердило гибель четырех россиян в Албании

Посольство РФ в Албании подтвердило гибель четырех российских граждан в стране, российская сторона надеется на тщательное расследование причин смерти россиян, сообщили в МИД России.

«Посольство РФ в Албании подтверждает факт гибели четырех российских граждан (Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов) в отеле в районе г. Кавая», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В МИД сообщили, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны.

«Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян. Родственники погибших извещены. Предстоит репатриация тел на родину», – говорится в сообщении.

Ранее полиция сообщила, что найденные мертвыми в сауне отеля в Албании четверо туристов из России задержались там дольше допустимого, из-за чего задохнулись.

Консульский отдел посольства РФ в Албании выясняет подробности отравления четверых россиян в сауне, а также пытается установить связь с родственниками погибших.

Напомним, тела четырех россиян обнаружили в сауне отеля в деревне Керрет в Албании. Полиция сообщила, что «найдены тела» двух мужчин и двух женщин. Им было от 31 до 58 лет. Уточняется, что погибшие «задохнулись».