Меркель призвала Эрдогана к сотрудничеству по Афганистану

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к сотрудничеству во взаимодействии с радикальным исламистским движением «Талибан», чтобы избежать еще одного кризиса беженцев.

«Для того, чтобы люди из Афганистана не стали также жертвами контрабандистов, мы должны обеспечить предоставление в Афганистане гуманитарной помощи», – приводит Deutsche Welle слова Меркель.

По ее словам, иначе зимой им грозит «катастрофа». Отмечается, что с тех пор, как талибы установили контроль над Афганистаном, в ЕС возникли опасения относительно новой волны беженцев, которые могут попытаться попасть на территорию Европы через Турцию.

«Турция прилагает невероятные усилия относительно сирийских беженцев», – сказала Меркель.

По ее словам, Германия пытается добиться того, чтобы Турция получила от ЕС средства «более оговоренных 6 млрд евро» в рамках соглашения о беженцах.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Меркель заявил, что Меркель внесла весомый вклад в урегулирование кризиса в Сирии. По его словам, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, ситуацию в Сирии, Ливии и Афганистане. Также Эрдоган выразил надежду на то, что новое правительство Германии продолжит успешный курс Ангелы Меркель на сотрудничество с Турцией, информирует агентство «Анадолу».

«Турция нацелена на доведение товарооборота с Германией до отметки в 50 млрд долларов в год. Важным мостом в связях между Анкарой и Берлином остается турецкая община Германии – общее достояние наших стран», – сказал президент Эрдоган.

По его словам, проявления ксенофобии, расизма и исламофобии остаются главной проблемой для турок, проживающих в странах Европы. Также Эрдоган отметил, что фактор коалиционных правительств всегда затягивал сотрудничество между Анкарой и Берлином, «не будь правящей коалиции, турецко-германские связи сегодня были бы на совершенно ином уровне».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз окажет финансовую помощь соседним с Афганистаном странам для приема беженцев.

Тем временем турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не может принять новых беженцев из Афганистана, страна в достаточной степени выполнила свои моральные и гуманитарные обязанности в 2015 году. Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает идею создания под контролем ООН «зоны безопасности» в Кабуле с участием международных миротворческих сил.

США объявили, что выделят еще три военные базы, расположенные на американской территории, для размещения 50 тыс. беженцев из Афганистана.