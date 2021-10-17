 

В России побит абсолютный рекорд заболеваемости COVID-19

17.10.2021, 13:42, Разное
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За минувшие сутки в России было выявлено более 34 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что является рекордным значением с начала пандемии. Соответствующие данные привели представители оперативного штаба по коронавирусу.

По информации специалистов оперштаба, в стране зафиксировали 34 303 случая заболевания, 18 717 выздоровлений и 997 летальных исходов. Таким образом, общее число заразившихся за все время пандемии в стране достигло 7 992 687 человек, вылечившихся – 7 000 624 человек, а умерших – 223 312 человек.

Коронавирус в России сегодня чаще всего выявляется в Москве. Суточный прирост инфицированных в столице составил 6 740 человек, при этом выписались из больниц только 3206 пациентов, еще 70 заболевших умерли от осложнений ковида. На втором месте по тяжести эпидемиологической обстановки находится Санкт-Петербург, где заразились 3323 человека, побороли инфекцию 924 человека, а умерли 65 человек. Тройку антилидеров среди субъектов и регионов России замыкает Московская область. В Подмосковье COVID-19 подхватили 2759 жителей, справились с заболеванием 1290 человек, а количество летальных исходов составило девять случаев.

Напряженная ситуация также наблюдается в Самарской, Нижегородской и Воронежской областях, в каждой из которых выявили более 650 новых заражений.



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