Ликвидацию террориста Моторолы готовили в Киеве, спецоперация в Донецке едва не сорвалась – Бутусов

Он отметил, что для проведения спецоперации – подрыва лифта дома в Донецке, где жил террорист Моторола, – вызвались два добровольца. Один из них – кадровый сотрудник со спецподготовкой, другой – внештатный агент.

Оба тренировались в Киеве – “в подъезде дома, где был установлен лифт аналогичной конструкции”.

“По легенде, диверсанты действовали как бригада лифтеров, проводящих плановый осмотр. Они должны были открыть шахту лифта и установить на кабине мины и датчик, передающий информацию о заходе террориста в лифт”, – подчеркнул Бутусов.

По его словам, за несколько дней до взрыва агенты под видом “ремонтников” пришли в подъезд, прошли пункт охраны, “вскрыли лифт и установили мину и датчик на вентиляционной решетке”.

Но в ходе спецоперации агенты забыли на крыше лифта мобильный телефон. В итоге сотрудник СБУ вернулся и исправил ошибку.

“Обнаружение телефона до момента проведения спецоперации могло привести к ее провалу. А обнаружение телефона даже после успеха позволило бы россиянам получить некоторые детали контактов, которые им знать не стоило”, – написал Бутусов.

Он добавил, что украинским диверсантам было важно “исключить все риски для мирных жителей”, проживающих в доме. Для этого в лифте установили прослушивающий датчик.

“16 октября Арсен Павлов зашел в подъезд с одним охранником. Украинский диверсант слышал, что происходит в лифте. Когда в лифт зашли люди, он набрал номер самого Моторолы, которым террорист в это время пользовался. В тот момент, когда в лифте зазвонил телефон и террорист Павлов поднял трубку, чтобы сказать “Алло”, раздался взрыв, – отметил Бутусов. – Все украинские диверсанты, которые осуществили эту чрезвычайно дерзкую спецоперацию, благополучно покинули Донецк”.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6509950665711841

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

Арсен Павлов (Моторола) – активный участник вооруженного конфликта на востоке Украины, главарь одного из подразделений боевиков “ДНР”, гражданин России. Убит в Донецке вечером 16 октября 2016 года: в лифте дома, где жил Моторола, сработало взрывное устройство.

Боевики возложили ответственность за устранение Павлова на “украинскую диверсионную группу”. В то же время спикер украинского МВД Артем Шевченко предположил, что Павлова уничтожили его же подельники.

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