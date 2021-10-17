Президент Союза адвокатов о деле Труханова: Уголовный процессуальный кодекс превращают в “филькину грамоту”, а залог – в фарс

“Очередное резонансное дело – одесского градоначальника Геннадия Труханова – снова заставило юридическое сообщество задуматься о правомерности, а скорее адекватности действий НАБУ, САП и ВАКС. Речь о том, что в очередной раз при избрании меры пресечения детективы (прокуроры) требуют какие-то фантастически неподъемные суммы – 130 млн самому Труханову, 122 млн юристу горсовета. А ВАКС принимает решение, которым вроде как эту сумму уменьшает до 30 и 26 млн соответственно, но по сути, просто подыгрывает следствию, ведь человеку, который не может и 1 млн собрать, абсолютно все равно – 130 или 30 млн залог, в любом случае он заведомо для него неподъемный. Это напоминает полумошенническую схему, используемую бутиками: продают куртку за $1000, а потом делают скидку 50% – и получается, просят вроде как немного в сравнении с первой ценой, всего-то 500, хотя все равно красная цена изделию – $100, не больше”, – написал юрист.

Он отметил, что адвокатское сообщество “радостно встречало” изменения в Уголовный процессуальный кодекс, где в качестве новой меры пресечения был предусмотрен залог в качестве обязательной альтернативы содержанию под стражей.

“Это давало возможность человеку, находящемуся под подозрением, не гнить в нечеловеческих условиях еще советских СИЗО, а, внеся залог, бороться с предъявленным обвинением на свободе. Ведь предъявленное обвинение – это еще не доказательство вины, тем более в реалиях Украины, зачастую эти обвинения либо вообще беспочвенны, либо тяжесть “преступления” значительно преувеличена. Сам залог должен быть соразмерным – соответствовать материальному состоянию подозреваемого, и конечно, нельзя его высчитывать, оценив, например, стоимость дома, квартиры подозреваемого, имущества его родственников, друзей. Это бред. Безусловно, лучше быть честными – просить безальтернативное содержание под стражей, чем превращать Уголовный процессуальный кодекс в “филькину грамоту”, а сам залог – в фарс, делать заведомо неподъемным и таким образом замыливать глаза якобы присутствующей альтернативой тюремному содержанию”, – считает Ламах.

Он убежден, что эта ситуация касается каждого гражданина.

“Может возникнуть вопрос: а что мне до этого? Где я, а где Труханов, мэр крупного города? Ничего подобного, это касается всех нас. Во-первых, сумму в 22 млн по этому делу требуют у обычного служащего горсовета, который никогда и 1 млн никогда в глаза не видел. Во-вторых, используя закон, как “дышло”, один раз, почему нельзя так делать и дальше, сделав это обычной практикой? Залог вроде как и есть в кодексе, но это ничего – влупим пару десятков миллионов – и сидите в тюрьме, а виновны вы или не виновны, будем разбираться пару-тройку лет, может, как раз к концу расследования вас в камере удар хватит, сердце не выдержит”, – подытожил президент Союза адвокатов Украины.

https://www.facebook.com/advokat.lamakh/posts/1820341184833548

Контекст:

6 октября 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

Труханов, комментируя дело против себя, заявил, что уголовное производство против него якобы приказал открыть глава Исполкома реформ, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать мэра Одессы с альтернативой залога в 120 млн грн. Суд назначил Труханову меру пресечения в виде залога 30 млн грн. Политик сказал, что таких денег у него нет.

Труханов и еще 11 человек, среди которых чиновники горсовета Одессы, также фигурируют в деле о нанесении ущерба бюджету города – о покупке здания завода “Краян”. В 2019 году Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и остальных подозреваемых в этом производстве, САП подала апелляцию, и в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ВАКС.

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