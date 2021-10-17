Футболист Андрей Пятов и “Охматдет” запустили социальную кампанию, посвященную гигиене рук

Пятов ввел правила гигиены рук в своей семье.

“Учу своих детей соблюдать правило мыть руки более 20 секунд. Это не занимает много времени, но такой маленький шаг может уберечь организм и избавить от проблем”, – сказал футболист.

По статистике, каждые 30 минут человек сталкивается с 300 различными поверхностями, на которых находится около 840 тыс. микробов.

“Почти 80% болезней переносятся с помощью рук. Они выступают механизмом передачи кишечных и острых респираторных инфекций, в том числе и COVID-19. Гигиена рук – это то, что под силу контролировать человеку! Обязательно надо мыть руки после возвращения с улицы, поездки в общественном транспорте, посещения уборной и во всех случаях, когда руки явно загрязнены”, – пояснила врач-эпидемиолог Екатерина Сояк.

Кампанию “Just миль it!” инициировал гематолог, заведующий отделением трансплантации костного мозга Александр Лисица.

“Самые простые вещи спасают жизнь. Мытье рук кажется нам очевидным, впрочем, это очень важно. Особенно в больничных стенах. Здесь несоблюдение правил гигиены может стоить жизни нашим пациентам”, – заявил медик.

https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/2916353192008732

Контекст:

Заслуженный мастер спорта, футболист Андрей Пятов родился 28 июня 1984 года в Кировограде. В донецкий “Шахтер” футболист перешел из полтавской “Ворсклы” в декабре 2006 года. По информации СМИ, стоимость перехода была 6 млн грн. В составе “Шахтера” он выиграл Кубок УЕФА 2008–2009 годов.

Пятов и его супруга Юлия воспитывают четверых детей: троих девочек – Дашу (2006), Милану (2009) и Майю (2014) – и сына Льва, который родился два с половиной года назад.

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