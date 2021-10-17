 

В РФ зафиксировали суточный рекорд числа новых случаев COVID-19

17.10.2021, 13:16, Новости дня
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Этот показатель стал рекордным за все время пандемии, отмечает РБК.

В России последние четыре дня фиксируют более 30 тыс. новых случаев COVID-19: 15 октября – 33 208, 14 октября – 32 196, 13 октября – 31 299.

За время эпидемии в РФ подтвердили около 8 млн случаев коронавирусной инфекции.

В субботу в России умерло 997 пациентов с COVID-19 (всего – более 223,3 тыс.).

По официальной информации, активно COVID-19 болеет 992 тыс. россиян.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по количеству случаев COVID-19. Больше только в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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