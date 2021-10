На Бали произошло землетрясение: есть жертвы, под оползнями могут оставаться люди

Известно о минимум трех погибших и 16 травмированных, уточнили журналисты Аntara.

В результате землетрясения магнитудой 4,8 местные жители оказались в ловушке под обломками зданий, есть опасения, что число погибших может быть гораздо больше.

На востоке острова, в городах Карангасеме и Банглиа, были повреждены многие здания.

Three people were #killed and another seven were #injured when a moderately strong #earthquake and an aftershock hit #Indonesia’s resort island of #Bali early #Saturday. pic.twitter.com/DjNd4a5LDh

— * * * (@Bhabanisankar02) October 16, 2021

По данным Antara, в Банглии землетрясение спровоцировало оползень, заблокировавший дорогу и затруднивший эвакуацию населения.

Bali Earthquake M4,8 triggered landslide this morning. pic.twitter.com/4MGPloKK9b

— DARYONO BMKG (@DaryonoBMKG) October 16, 2021

Эвакуировать жертв землетрясения на Бали помогает индонезийская армия, на помощь местным жителям уже отправлены 44 военнослужащих, сообщило Antara.

В Карангасеме погиб один человек. В Банглии оползень засыпал четыре дома, при этом двое жителей погибли, рассказал подполковник И Где Путу Сувардана.

“Падающие камни были размером с автомобили. Последний [подобный] инцидент произошел в 2019 году, однако он был не таким разрушительным”, – отметил он.

Контекст:

Бали – крупный остров в составе Малайского архипелага, являющийся провинцией Индонезии. Южное побережье острова омывает Индийский океан, северное – одноименное острову море. Через всю территорию острова проходит линия молодых гор с до сих пор действующими вулканами.

Самое разрушительное землетрясение на Бали, зафиксированное за 200 лет наблюдений, произошло в 1815 году. напомнил сайт Facts of Indonesia. Тогда от цунами, вызванного подземными толчками, погибло более 10 тыс. человек.

Последнее крупное землетрясение (магнитудой 6,2) было зафиксировано в Индонезии в январе этого года. Его жертвами, по данным Antara, стали более 90 человек.

