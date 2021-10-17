Рустем Адагамов возглавит корпункт RT в Праге

Известный российский блогер и журналист Рустем Адагамов назначен главой корреспондентского пункта телеканала Russia today в Чехии. Об этом сообщили в корпоративном чате телеканала.

«Несмотря на то, что в последние несколько лет я постоянно проживаю на территории ЕС, в душе я по-прежнему остаюсь русским человеком. Сейчас Прага превратилась в рассадник русофобской пропаганды, именно здесь находятся редакции самых одиозных изданий, получающих прямое финансирование от западных фондов. Когда мне предложили возглавить корпункт RT в Чехии, я сразу же согласился – во время информационной войны должны быть забыты все внутренние распри. У меня есть немало вопросов к действующей российской власти, но сейчас всё это отошло на второй план, ибо сегодня главное – это сохранить Россию и донести наши русские ценности до европейской аудитории», – заявил Адагамов.

В ближайшее время на базе корпункта RT в Праге может быть создана полноценная редакция с круглосуточным вещанием на чешском языке.

—