Экспорт российских вакцин превысил 700 млн долларов

Россия получила в текущем году от экспорта вакцин против коронавируса 713,7 млн долларов, следует из таможенной статистики.

Отмечается, что поставки увеличились к концу года. Так, летом было продано в три раза больше вакцин, чем за первые пять месяцев года. Причем продажи в каждом летнем месяце превышали 100 млн долларов, а максимальная прибыль была получена в августе – 123,8 млн долларов, передает РБК.

В пятерку лидеров по покупке российских препаратов против коронавируса входят Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика. На эти страны приходится более 60% экспорта в денежном выражении.

По данным издания, страны, которые стали покупать больше российских вакцин, заключили контракты на поставку «Спутника V», одобренного в настоящее время в 70 государствах.

Ранее сообщалось, что РФ и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в РФ при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от РФ полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.