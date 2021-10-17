 

Экспорт российских вакцин превысил 700 млн долларов

17.10.2021, 12:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия получила в текущем году от экспорта вакцин против коронавируса 713,7 млн долларов, следует из таможенной статистики.

Отмечается, что поставки увеличились к концу года. Так, летом было продано в три раза больше вакцин, чем за первые пять месяцев года. Причем продажи в каждом летнем месяце превышали 100 млн долларов, а максимальная прибыль была получена в августе – 123,8 млн долларов, передает РБК. 

В пятерку лидеров по покупке российских препаратов против коронавируса входят Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика. На эти страны приходится более 60% экспорта в денежном выражении.

По данным издания, страны, которые стали покупать больше российских вакцин, заключили контракты на поставку «Спутника V», одобренного в настоящее время в 70 государствах.

Ранее сообщалось, что РФ и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в РФ при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от РФ полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.06 / «Большая семерка» решила выделить странам 1 млрд доз вакцин от COVID

30.06 / Верещук: Закон о национальном сопротивлении сделает невозможным создание “карманных армий” на местах

04.10 / СБУ заявила о разоблачении хищения 2,7 млн грн в Сумской области при строительстве отделения для больных COVID-19

24.08 / Международная коалиция под руководством США покинула военную базу Таджи в Ираке

29.06 / Байден собрался укреплять отношения США с Арменией

10.01 / Фильм от Беларуси “Уроки фарси” сняли с отбора на “Оскар”. Основной творческий состав картины оказался из России

25.01 / Разумков расказал, как в Раде будут бороться с кнопкодавством

03.08 / “Не забудем, не простим!” Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция памяти погибшего активиста Шишова

30.06 / Верховная Рада может не уйти на каникулы 17 июля – нардеп

09.05 / В Мукачево на восьми авто обнаружили наклейки с коммунистической символикой, полиция открыла производство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика