Нурмагомедов открыл зал единоборств в Красной Поляне

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) житель России Хабиб Нурмагомедов открыл зал единоборств в Красной Поляне.

«Нам нужно забрать детей с улиц, вытащить их из телефонов. В этом плане открытие зала – это хорошее и правильное дело», – отметил Нурмагомедов, передает ТАСС.

«Самое важное – уважение старших. Вам нужно с вниманием относиться к советам, наставлениям. Также вам нужно быть лучшими во всем», – обратился Нурмагомедов к воспитанникам клуба.

Кроме того, в открытии зала под названием «Крепость» принял участие бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд по версии журнала Forbes.