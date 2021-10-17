Нурмагомедов открыл зал единоборств в Красной Поляне
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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) житель России Хабиб Нурмагомедов открыл зал единоборств в Красной Поляне.
«Нам нужно забрать детей с улиц, вытащить их из телефонов. В этом плане открытие зала – это хорошее и правильное дело», – отметил Нурмагомедов, передает ТАСС.
«Самое важное – уважение старших. Вам нужно с вниманием относиться к советам, наставлениям. Также вам нужно быть лучшими во всем», – обратился Нурмагомедов к воспитанникам клуба.
Кроме того, в открытии зала под названием «Крепость» принял участие бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд по версии журнала Forbes.
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