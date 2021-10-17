 

Нурмагомедов открыл зал единоборств в Красной Поляне

17.10.2021, 12:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) житель России Хабиб Нурмагомедов открыл зал единоборств в Красной Поляне.

«Нам нужно забрать детей с улиц, вытащить их из телефонов. В этом плане открытие зала – это хорошее и правильное дело», – отметил Нурмагомедов, передает ТАСС.

«Самое важное – уважение старших. Вам нужно с вниманием относиться к советам, наставлениям. Также вам нужно быть лучшими во всем», – обратился Нурмагомедов к воспитанникам клуба.

Кроме того, в открытии зала под названием «Крепость» принял участие бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд по версии журнала Forbes.



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