Россия осудила атаки йеменских хуситов против Саудовской Аравии

Россия решительно осуждает атаки йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в отношении Саудовской Аравии, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Решительно осуждаем атаки хуситов против Саудовской Аравии. Эти нападения являются вопиющим нарушением международного права и представляют угрозу безопасности не только королевства, но и региональной стабильности в целом», – цитирует ТАСС Слуцкого.

Ранее глава МИД Йемена назвал Россию ключевой страной на международной арене и выразил надежду на участие Москвы в урегулировании конфликта.

Напомним, в январе госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Саудовскую Аравию в гуманитарном кризисе в Йемене. 23 января Госдепартамент США решил вернуться к изучению решения администрации Дональда Трампа об объявлении йеменского движения «Ансар Аллах» хуситов террористической организацией. За день до инаугурации 46-го президента США Джо Байдена Минфин США включил движение «Ансар Аллах» в список террористических организаций. 14 января глава МИД Сергей Лавров предупредил, что планы США объявить хуситов террористами могут негативно повлиять на урегулирование в Йемене.