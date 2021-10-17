 

Россия осудила атаки йеменских хуситов против Саудовской Аравии

17.10.2021, 12:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия решительно осуждает атаки йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в отношении Саудовской Аравии, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Решительно осуждаем атаки хуситов против Саудовской Аравии. Эти нападения являются вопиющим нарушением международного права и представляют угрозу безопасности не только королевства, но и региональной стабильности в целом», – цитирует ТАСС Слуцкого.

Ранее глава МИД Йемена назвал Россию ключевой страной на международной арене и выразил надежду на участие Москвы в урегулировании конфликта.

Напомним, в январе госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Саудовскую Аравию в гуманитарном кризисе в Йемене. 23 января Госдепартамент США решил вернуться к изучению решения администрации Дональда Трампа об объявлении йеменского движения «Ансар Аллах» хуситов террористической организацией. За день до инаугурации 46-го президента США Джо Байдена Минфин США включил движение «Ансар Аллах» в список террористических организаций. 14 января глава МИД Сергей Лавров предупредил, что планы США объявить хуситов террористами могут негативно повлиять на урегулирование в Йемене.



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