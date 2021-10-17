 

Мнение: Останки “Хельге Ингстад”

17.10.2021, 12:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

То, что осталось от норвежского фрегата "Хельге Ингстад", который был протаранен осенью 2018 года танкером "Сола", после чего затонул у побережья. В 2019 году он был поднят, но его ремонт и восстановление были признаны нецелесообразными. В результате, вступивший в строй в 2009 году корабль разбирают на металл. Большую часть надстроек уже разобрали.

Собственно, самыми заметными событиями в жизни этого корабля оказались нелепая гибель и последующий подъем.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.06 / От 30 до 50: самые трендовые стрижки лета для женщин всех возрастов по мнению стилистов

02.03 / Дочь Бориса Немцова обвенчалась со своим мужем через семь месяцев после свадьбы

30.06 / Мнение: В Англиканский собор повесили чернокожего Иисуса – мир сошел с ума

26.02 / Тувалу отказало России в подписании договора о неразмещении оружия в космосе

19.07 / Мнение: Азиатский тип науки

05.08 / Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

19.11 / Князь Альбер и княгиня Шарлен с детьми и другие представители монаршей семьи на празднике в Монако

16.09 / BMW создает технологию распознавания дороги

11.09 / Марина Кравец поделилась забавным видео с участием дочки

10.03 / Есть жертвы: в Тюмени автобус с пассажирами попал в ДТП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика