Мнение: Останки “Хельге Ингстад”

То, что осталось от норвежского фрегата "Хельге Ингстад", который был протаранен осенью 2018 года танкером "Сола", после чего затонул у побережья. В 2019 году он был поднят, но его ремонт и восстановление были признаны нецелесообразными. В результате, вступивший в строй в 2009 году корабль разбирают на металл. Большую часть надстроек уже разобрали.

Собственно, самыми заметными событиями в жизни этого корабля оказались нелепая гибель и последующий подъем.

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