Мнение: С Коба Верде выдача есть?

Коба Верде снова на слуху. Но на этот раз не из-за назначения Натальи Поклонской послом России в этом крохотном островном государстве.

Кабо-Верде снова оказалась на лентах мировых информационных агентств из-за того, власти страны выдали США гражданина Венесуэлы Алекса Сааба, у которого есть дипломатический паспорт, потому что он является спецпосланником президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Африканском союзе.

США обвиняет Алекса Сааба в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в интересах Венесуэлы. Парня арестовали 491 день назад во время нахождения в составе дипломатической миссии. В марте нынешнего года Верховный суд Кабо Верде удовлетворил запрос об экстрадиции Сааба со стороны США, но оставил решение за правительством страны. А сегодня и правительство Кабо Верде не устояло и выпроводило Сааба в США.

Что-то я за Наталью Поклонскую переживаю. Украина разыскивает девушку, обвиняя ее в государственной измене. Как бы и ее не арестовали по прибытию в Кабо Верде…. Или Украина – не США, а Россия – не Венесуэла, и Кабо Верде проигнорирует запрос Украины об аресте и экстрадиции Натальи Поклонской на Украину? Не захочет портить отношения с Россией? Или как?

Фотография Алекса Сааба отсюда

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