 

Мнение: С Коба Верде выдача есть?

17.10.2021, 12:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коба Верде снова на слуху. Но на этот раз не из-за назначения Натальи Поклонской послом России в этом крохотном островном государстве.

Кабо-Верде снова оказалась на лентах мировых информационных агентств из-за того, власти страны выдали США гражданина Венесуэлы Алекса Сааба, у которого есть дипломатический паспорт, потому что он является спецпосланником президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Африканском союзе.

США обвиняет Алекса Сааба в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в интересах Венесуэлы. Парня арестовали 491 день назад во время нахождения в составе дипломатической миссии. В марте нынешнего года Верховный суд Кабо Верде удовлетворил запрос об экстрадиции Сааба со стороны США, но оставил решение за правительством страны. А сегодня и правительство Кабо Верде не устояло и выпроводило Сааба в США.

Что-то я за Наталью Поклонскую переживаю. Украина разыскивает девушку, обвиняя ее в государственной измене. Как бы и ее не арестовали по прибытию в Кабо Верде…. Или Украина – не США, а Россия – не Венесуэла, и Кабо Верде проигнорирует запрос Украины об аресте и экстрадиции Натальи Поклонской на Украину? Не захочет портить отношения с Россией? Или как?

Фотография Алекса Сааба отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / Дмитрия Певцова возмутили разносчики слухов о его коме

20.08 / В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти

09.11 / Ученые перечислили главные достоинства видеоигр

13.05 / Мнение: Допрос казанского стрелка.

25.06 / Хантер Байден случайно, понимаете, не нарочно, а СЛУЧАЙНО, заплатил русской проститутке 25000 долларов со счета своего отца Джо Байдена

11.09 / Они пришли дать нам крылья!

16.10 / Подхватил COVID-19 на семейном отдыхе: Известный блогер умер от коронавируса

15.02 / Андрей Черкасов признался, что не отмечает День влюбленных из-за годовщины смерти отца

19.03 / Суд в Москве приговорил участника акции 23 января к двум годам колонии

14.09 / В Сети впервые показан Tecno Camon 18 с Mediatek Helio G96, Tecno AI Taivos и зумом x60

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика