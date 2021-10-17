 

ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в самой большой шиитской мечети в Кандагаре

17.10.2021, 12:22, Новости дня
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В нем говорится, что первый террорист-смертник привел в действие свой жилет со взрывчаткой в коридоре мечети, а второй взорвал свой жилет со взрывчаткой в центре здания.

Взрывы в мечети Биби Фатима произошли днем 15 октября во время пятничной молитвы. СМИ сообщали о десятках убитых и раненых.

Контекст:

После прихода к власти в Афганистане движения “Талибан” произошло уже несколько терактов. В частности, в Кабуле 3 октября прогремел взрыв у мечети. Он случился в то время, когда в мечети проходила поминальная служба по матери представителя “Талибана” Забихуллы Муджахида. Погибло по меньшей мере восемь человек.

8 октября в городе Кундуз в одноименной провинции на севере Афганистана произошел взрыв в мечети шиитов, в результате которого погибло около 50 человек. Ответственность за теракт взяли на себя боевики афганского крыла ИГИЛ (“Исламское государство Хорасан”), отмечает Al Jazeera.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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