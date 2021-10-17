 

Главный редактор “Украинской правды” сообщила, что заболела COVID-19 после двух доз вакцинации

17.10.2021, 12:22, Новости дня
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“У меня для вас две новости. Плохая – можно заболеть второй раз COVID-19, даже получив две дозы вакцины летом. Доказано мной. Хорошая – это нельзя сравнить с течением болезни в первый раз. Температуры нет, и если бы не потеря обоняния вчера, я бы и дальше считала, что это легкая сезонная простуда. К тому же тест неделю назад был отрицательным”, – сообщила она.

Мусаева добавила, что носит защтную маску, которая обладает специфическим запахом, который она не почувствовала.

“А так собиралась в гости к родителям и были планы на воскресенье с друзьями. Берегите себя и не забывайте носить маски. Этот пост не о том, что вакцины не защищают. Наоборот. У меня легкое течение болезни и, я думаю, во многом благодаря вакцине”, – уточнила главред “Украинской правды”.

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/10223932746923079

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 17 октября в Украине подтвердили почти 2,64 млн случаев COVID-19 (11 288 – за последние сутки), умерло более 60,6 тыс. человек.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по иммунизации в стране сделали 14,3 млн прививок. 7,9 млн человек получили одну дозу вакцины, а 6,4 млн полностью вакцинированы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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