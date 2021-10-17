 

В результате падения крыши из-за сильного ветра на Сахалине погиб один человек

17.10.2021, 12:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПод обломками снесенной ветром крыши дома в Александровске-Сахалинском погиб один человек, еще один пострадал, информирует пресс-служба губернатора Сахалинской области.

«Валерий Лимаренко поручил оказать помощь семье погибшего и пострадавшим во время циклона в Александровске-Сахалинском. По предварительным данным, под обломками кровли погиб один человек, еще один пострадал. Сейчас устанавливаются личности жителей Александровска-Сахалинского», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы, ситуация в районе находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области. Идут восстановительные работы.

В городской округ выехала совместная оперативная группа главного управления МЧС РФ по Сахалинской области и регионального агентства по делам ГО и ЧС. По поручению губернатора туда отправятся руководитель фонда капитального ремонта и заместитель министра ЖКХ области для помощи муниципалитету в ликвидации последствий.

«Александровск-Сахалинский район оказался под действием сильного циклона. «В результате порывов ветра, достигавших 20 метров в секунду, повредило кровли на нескольких зданиях, в том числе на школе и политехническом центре. Произошло падение десяти деревьев, восьми столбов линий электропередач», – добавили в пресс-службе.

По информации властей, без света остались 13 населенных пунктов, это 1853 человека, 965 домов, 47 социально значимых объектов, 12 котельных.

«Больница, школа-интернат, дом престарелых и котельные запитаны от резервных источников питания, запас топлива – на семь суток. Теплоснабжение сейчас восстановлено, постепенно повышается температура теплоносителя в системе», – сообщили в пресс-службе.

На прошлой неделе ученые сообщили, что в девяти регионах Дальневосточного федерального округа прогнозируются мощные циклоны, которые будут сопровождаться порывами ветра до 35 метров в секунду.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.10 / Названа причина пожара в поликлинике Челябинска

11.09 / Subaru представит в РФ две новые модели в 2021 году

16.04 / Разумков в Раде передразнил нардепа Брагаря, депутаты “легли от смеха”. Видео

23.09 / Белоруссия прекратила ввоз польских товаров

10.07 / Собор Святой Софии в Стамбуле решением суда стал мечетью

27.01 / Spectator – Европа сама виновата в катастрофе с поставкой вакцин

25.06 / В РФ раскритиковали условия сохранения секретности переговоров с США

20.11 / Байден ушел от ответа на вопрос о санкциях против Китая

27.07 / Президент Туниса заблокировал работу парламента и отправил в отставку премьера. Крупнейшая партия страны заявила о перевороте

05.10 / Гинцбург усомнился в коллективном иммунитете к коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика