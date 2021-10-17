В результате падения крыши из-за сильного ветра на Сахалине погиб один человек

Под обломками снесенной ветром крыши дома в Александровске-Сахалинском погиб один человек, еще один пострадал, информирует пресс-служба губернатора Сахалинской области.

«Валерий Лимаренко поручил оказать помощь семье погибшего и пострадавшим во время циклона в Александровске-Сахалинском. По предварительным данным, под обломками кровли погиб один человек, еще один пострадал. Сейчас устанавливаются личности жителей Александровска-Сахалинского», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы, ситуация в районе находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области. Идут восстановительные работы.

В городской округ выехала совместная оперативная группа главного управления МЧС РФ по Сахалинской области и регионального агентства по делам ГО и ЧС. По поручению губернатора туда отправятся руководитель фонда капитального ремонта и заместитель министра ЖКХ области для помощи муниципалитету в ликвидации последствий.

«Александровск-Сахалинский район оказался под действием сильного циклона. «В результате порывов ветра, достигавших 20 метров в секунду, повредило кровли на нескольких зданиях, в том числе на школе и политехническом центре. Произошло падение десяти деревьев, восьми столбов линий электропередач», – добавили в пресс-службе.

По информации властей, без света остались 13 населенных пунктов, это 1853 человека, 965 домов, 47 социально значимых объектов, 12 котельных.

«Больница, школа-интернат, дом престарелых и котельные запитаны от резервных источников питания, запас топлива – на семь суток. Теплоснабжение сейчас восстановлено, постепенно повышается температура теплоносителя в системе», – сообщили в пресс-службе.

На прошлой неделе ученые сообщили, что в девяти регионах Дальневосточного федерального округа прогнозируются мощные циклоны, которые будут сопровождаться порывами ветра до 35 метров в секунду.