В Крыму призвали Киев не нагнетать обстановку по инциденту в Керченском проливе

Заявление Киева о намерении «задавить» Россию юридическими аргументами в суде в Гааге является профанацией, сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.

«Украина, на фоне того, что американцы вовсю бряцают оружием у наших границ, в том числе в Черном море, продолжает нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива. Пролив – зона внутренних территориальных вод России, поэтому любые несанкционированные попытки прохода иностранных судов и кораблей являются не только противозаконными с точки зрения национального и международного права, но и провокацией», – сказал РИА «Новости» Молохов.

По его словам, все претензии украинской стороны на Керченский пролив – сплошная профанация. «Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились», – сказал Молохов.

По его мнению, расставить все точки в Керченском инциденте помогло бы проведение Международного общественного трибунала, инициированного Международной ассоциацией «Таврида» (Брюссель).

«Одним из ключевых элементов сценария трибунала могло бы стать проведение в открытом море своеобразного следственного эксперимента для суда с воссозданием той реальной ситуации, которая возникла в ноябре 2018 года у берегов Крыма по вине бывшего украинского президента (этот пост в то время занимал Петр Порошенко) и руководителей военно-морского флота», – сказал Молохов.

Ранее в пятницу Кулеба объявил, что украинская сторона в суде в Гааге способна «задавить» российскую юридическими аргументами по инциденту в Черном море в 2018 году. Сенатор Алексей Пушков заявил, что именно Украина в 2018 году нарушила государственную границу России, и это известно всем.

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу РФ и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении РФ временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.