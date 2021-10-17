 

Штормовое предупреждение объявили в Магаданской области

17.10.2021, 12:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкстренное предупреждение о сильном ветре, который может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций распространили почти на всей территории Магаданской области, информирует пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.

«Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском и сохраняется в Омсукчанском, Северо-Эвенском, Ольском городских округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций (источник ЧС – ветер)», – уточнили в ПСЦ, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в городе Магадане, местами в Ольском, на побережье Северо-Эвенского, Омсукчанского городских округов ожидается ветер северо-восточный 16-21 метров в секунду. А на востоке Ольского, на побережье Омсукчанского городских округов порывы ветра будут достигать уже 30 метров в секунду.

На прошлой неделе ученые сообщили, что в девяти регионах Дальневосточного федерального округа прогнозируются мощные циклоны, которые будут сопровождаться порывами ветра до 35 метров в секунду.



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