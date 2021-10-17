 

Как журналисты Bellingcat обеляли образ террористов и радикалов

17.10.2021, 11:58, Разное
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Свое детище Элиот Хиггинс преподносит как «группу энтузиастов», однако в реальности структура тесно связана с государственными институтами и НКО Великобритании и США и ведет свою «журналистскую» деятельность при полной их поддержке. Нидерландская организация, получившая на днях статус иноагента, была основана в 2014 году, и с тех пор штампует расследования в поисках «русского следа». Экспертам уже удалось найти его в отравлении семьи Скрипалей в Солсбери, взрывах на складах в Чехии и даже в попытке государственного переворота в Черногории. Правда, весомых доказательств они так и не смогли представить ни в одном из случаев.

Несмотря на то, что мировое имя Bellingcat себе сделала именно на расследованиях c антироссийской направленностью, ангажированность «независимых» журналистов проявлялась и в другом. Несколько дней назад издание Grayzone рассказало о том, как расследователи получали финансирование от организаций, оказывающих прямую поддержку группировкам, связанным с «Аль-Каидой» (террористическая организация запрещена на территории РФ). Cреди них – вашингтонский подрядчик Chemonics, а также Adam Smith International (ASI), позиционирующая себя как «консалтинговую компанию».

В рамках подрядов МИД Великобритании на деле она финансировала, обучала и оснащала так называемую «Свободную полицию Сирии», которая оказалась экстремисткой группировкой. Партнером ASI была также подконтрольная ЦРУ организация Creative Associates – один из подрядчиков USAID, замешанный в дестабилизации политической ситуации в Никарагуа и на Кубе.

Именно через материалы журналистов Bellingcat западные кураторы долгое время обеляли образ радикалов из «Свободной полиции Сирии», преподнося их как «мирную группу, поддерживающую порядок на территории повстанцев». Grayzone также отмечает, что лично Элиот Хиггинс располагал конфиденциальной информацией из местных источников, находясь в тесном контакте с западными покровителями группировки.

К манипуляциям для создания положительного образа террористов Bellingcat прибегает довольно часто. Например, в расследовании убийства чеченского боевика Зелимхана Хангошвили журналисты пытались представить его «умеренным» активистом. И просто скрыли от читателя информацию о том, что «невинный беженец из Грузии» воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида — арабского террориста, который вел радикальную деятельность в России и находился в розыске Интерпола. А призывавшего к джихаду в Сирии Мирзаголиба Хамидова Bellingcat и вовсе называла просто «узбекским священнослужителем».

Кроме того, журналисты не раз пытались вызвать у читателя сочувствие к террористам. В материале про ликвидацию боевика Абдулвахида Эдильгериева в Стамбуле они специально сделали акцент на том, что во время покушения с ним рядом была маленькая племянница.

Так что поиск связей Bellingcat с террористами для российских журналистов, о котором пишет Элиот Хиггинс, особого труда не составляет: факты лежат на поверхности и говорят сами за себя.



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