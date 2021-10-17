 

Володин заявил о дискредитации Нобелевской премии мира

17.10.2021, 11:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель ГД указал на отсутствие ясных критериев при принятии решения о вручении Нобелевской премии мира. Он напомнил, что Альфред Нобель завещал перечислять средства из фонда тем, кто внес большой вклад в сплочение народов, развитие мирных инициатив и сокращение численности армий.

Одним из лауреатов премии является первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Его правление привело к разобщению народов и крупнейшей геополитической катастрофе XX века – распаду СССР, подчеркнул спикер Госдумы.

“Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия. За какой “мирный процесс» ему вручили премию?” — написал Володин в своем телеграм-канале.

Также председатель ГД напомнил о вручении премии мира политику из Мьянмы Аун Сан Су Чжи за борьбу за демократию и свободу. Но в 2018 году миссия ООН обвинила ее правительство в геноциде мусульманской народности рохинджа, отметил спикер.

Также он напомнил, что лауреатом премии является бывший президент США Барак Обама. Во время его правления произошла “Арабская весна”, революция в Ливии, вооруженные конфликты в Сирии, Ираке, Афганистане, перечислил Володин.

Еще один лауреат премии мира – премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али – развязал гражданскую войну в своей стране, грозил использовать против оппозиционного региона жителей артиллерию, напомнил спикер Госдумы.

“Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована”, – заявил председатель Государственной Думы.

По его мнению, введение процедуры отзыва премии за нарушения прав и свобод человека поможет вернуть к ней доверие. Недопустимо, когда причастные к ужасным преступлениям люди становятся лауреатами, а те, кто ее действительно заслуживают, остаются в стороне, подчеркнул Володин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.10 / Мнение: О кульминации адских санкций США – отлучение от доллара

09.05 / Мнение: Украина Зеленского

19.02 / Во время кризиса Анна Нетребко купила себе новую просторную квартиру в Европе

05.07 / Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева поведут “Новых людей” на думские выборы

11.03 / «Неудачно увеличили грудь» – Маша Малиновская рассказала о провальной пластике бюста

11.03 / Эксперт Лукашев рассказал, почему тесты на коронавирус могут быть ложными

12.10 / Не только модно, но и удобно: самые трендовые стрижки для женщин сезона осень-зима-2021/2022

21.05 / Общее количество смертей от COVID-19 в округах США недооценено на 20 процентов, результаты исследования

10.12 / Уроки вставания с криптоколен

19.02 / Сообщается о задымлении в Большом театре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика