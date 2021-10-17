Мнение: 75 лет

Вчера была знаковая дата, которую по понятным причинам обошли молчанием как в мире, так и в России. 75 лет назад были казнены нацистские преступники, которым вынес приговор Нюрнбергский трибунал.

Для России, которая свою новейшую историю тщится выставить себя правопреемником победы 1945 года и вслух называет себя победителем нацизма, молчание вокруг этой даты несколько удивительно. Хотя и не очень — уж слишком велики и близки аналогии между Третьим рейхом и путинским режимом. А уж последние годы, когда режим в Кремле откровенно перешел к фашистскому террору против собственного народа и развязывает агрессивные войны за рубежом, эти аналогии становятся совершенно очевидными.

Главный итог Нюрнбергского трибунала — не в мести побежденным. Это внешняя часть, хотя и важная, и нужная. Однако главное, что произошло — были введены в политический оборот три вида преступлений, совершенных от имени государства: преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Они стали преступлениями без срока давности и тягчайшими политическими преступлениями, признаваемыми таковыми во всем мире. Кроме того, была дана достаточно исчерпывающая характеристика и определение нацистского режима.

По сути, были заложены рамки, ограничивающие право государства на любые виды деятельности под видом национальных и государственных интересов. Кроме того, была введена практика равной ответственности организаторов и исполнителей преступных приказов, относящихся к упомянутым политическим преступлениям. Известная фраза «Я солдат, я выполнял приказ» перестала восприниматься как индульгенция, если исполнитель сознательно исполнял заведомо преступное распоряжение.

То, что нынешние кремлевские фашисты благополучно забыли итоги Нюрнберга и полагают, что их всё это не касается, говорит лишь об их дикой невежественности и интеллектуальной ущербности. Касается. И обязательно коснется. Рано или поздно. Всех и каждого. Просто потому, что эти люди, как и немецкие нацисты, превратили само государство в инструмент проведения своей преступной политики, которая вписывается в рамки озвученных Нюрнбергским трибуналом тягчайших политических преступлений — против мира, военные и против человечности.

Именно поэтому после краха путинского режима неизбежно потребуется проведение специального политического трибунала, который точно так же должен будет не просто исследовать, а дать исчерпывающие определения как криминальному мафиозному государству, так и преступлений, совершаемых от его имени. Задачей такого трибунала должно стать определение рамок и запретов, которые исключат в будущем захват криминальными группировками государственной власти в России. Мы находимся в уникальной ситуации, так как никогда ранее в нашей истории уголовное сословие не приходило к политической и государственной власти в стране на всей его территории. Видимо, поэтому нет механизмов, которые могли бы препятствовать такому процессу.

Поэтому проблема должна быть обозначена, озвучена и определена. Для того, чтобы в будущем никогда больше убийцы, воры и преступники не могли бы даже близко подойти к рычагам управления. Это и должно стать ключевой задачей будущего трибунала над путинским режимом. А возмездие за совершенные преступления — да, безусловно, это важная часть этого суда, но частная.

Собственно, это всё, что можно сказать о довольно специфической, но при этом знаковой дате — 75-летию казни нацистских преступников в Нюрнберге. История, увы, смогла повториться. И нужно снова отвечать на тот же самый вызов, который стоял перед нами тогда.

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