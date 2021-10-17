Вдовий год в Инстаграме – Личное мнение

Год назад от коронавируса помер муж украинской мамо-блогерки Софии Стужук. Многомама поделилась трудными воспоминаниями:



Фото: Соцсети

«Мы уже год без тебя, наш Ангел хранитель. Уже год прошел, а так невыносимо больно до сих пор. Навсегда в нашей памяти! Мы с детками помним и любим тебя. Благодарю тебя за все и за них! Наши малыши будут знать, что у них был чудесный папа, который их очень любил. Прости меня за все! Я отпускаю все боли и обиды и больше не тяну ничего за собой! Только теплоту в сердце и все ту же боль и пустоту, с которой уже научилась жить и расти вокруг них. Помним тебя, Дима Стужук. Ты был нужным, важным и потрясающим мужчиной в моей жизни. Как же тяжело учиться жить без тебя».

По-моему, идеально сказано. Главное правило в Инстаграме — быть миленькой.

За полгода после смерти того, кого сейчас София называет ангелом, блогерка многое успела сделать:

• оплакала мужа — тут

• нашла нового мужика — тут

• снялась для украинского журнала полуголенькой и чуть-чуть засветилась без фотошопа.

У детей был чудесный папа, которого Стужук крыла чуть ли не матом. Благодарю тебя, муж, за прекрасных детей!



Мне 26, и я миленькая. Фото: Соцсети

Отпустила обиды. Похоронила. Боль внутри, пустота — что же делать? Решение пришло быстро — нужно дальше жить!

Грудь простаивает без дела — необходим мужчина для жизни и для контенту, как говорят на Украине. Завела, но тело требует большего восхищения — снялась на обложке Плейбоя.

Помним тебя, Дима Стужук. Ты был нужным, важным и потрясающим. Йоху, какая я миленькая — самой аж приятно!

Как тяжело научиться жить без тебя, мой милый. Засветиться неглиже, показать нового мужика — нужно позвонить Диденко и спросить, как она справилась с горем!

Смотрю я на это и чуть не плачу от умиления. Нет, не над Стужук и Диденко, а над теми простодырыми обывательницами, которые всё это хавают.

—