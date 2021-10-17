 

Житель Франции выиграл в лотерее рекордный в Европе джекпот

17.10.2021, 11:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выигрышными номерами стали 21, 26, 31, 34 и 49, отмечается на сайте оператора лотереи.

Победитель лотереи должен забрать выигрыш в течение 60 дней.

По информации Euronews, предыдущий рекордный в Европе джекпот в €210 млн был выигран в Швейцарии в феврале этого года.

В то же время во Франции последний случай рекордного выигрыша в лотерею произошел в декабре 2020 года, победитель получил €200 млн.

Контекст:

EuroMillions – это лотерея, в которую играют в девяти европейских странах: Австрии, Бельгии, Франции, Ирландии, Люксембурге, Португалии, Испании, Швейцарии и Великобритании. Она существует с 2004 года.

Розыгрыши проводятся вечером во вторник и пятницу, а минимальный гарантированный джекпот равен €17 млн и может переноситься на следующие розыгрыши.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.05 / Исследовано влияние цифровых технологий на психику детей

29.08 / Протестующие в Портленде подожгли здание Ассоциации полиции

01.07 / В Китае еще больше подешевел недорогой смартфон Redmi

22.07 / Смартфоны Samsung Galaxy S22 будут заряжаться гораздо быстрее своих предшественников

22.02 / В сеть попали полные данные нового смартфона Galaxy A52

20.05 / Глава «Сириуса»: Общество «Знание» поможет найти стране новых Ломоносовых

17.11 / Ветеран спецназа ФСБ: Поправки к закону о митингах позволят противостоять майданным технологиям

08.02 / Власти Дагестана рассказали о конфликте убитого в отделе полиции с росгвардейцами

11.12 / В Кремле выступили за контакты с Германией на любых уровнях

03.11 / ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика