Житель Франции выиграл в лотерее рекордный в Европе джекпот

Выигрышными номерами стали 21, 26, 31, 34 и 49, отмечается на сайте оператора лотереи.

Победитель лотереи должен забрать выигрыш в течение 60 дней.

По информации Euronews, предыдущий рекордный в Европе джекпот в €210 млн был выигран в Швейцарии в феврале этого года.

В то же время во Франции последний случай рекордного выигрыша в лотерею произошел в декабре 2020 года, победитель получил €200 млн.

Контекст:

EuroMillions – это лотерея, в которую играют в девяти европейских странах: Австрии, Бельгии, Франции, Ирландии, Люксембурге, Португалии, Испании, Швейцарии и Великобритании. Она существует с 2004 года.

Розыгрыши проводятся вечером во вторник и пятницу, а минимальный гарантированный джекпот равен €17 млн и может переноситься на следующие розыгрыши.

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