Германия – лидер среди стран ЕС по числу запросов на предоставление убежища
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В документе отмечается, с января по сентябрь в Федеральное управление по миграции Германии было подано 100 278 запросов о предоставлении убежища – на 35,2% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Так, в сентябре в ФРГ было зарегистрировано 13 849 запросов.
Вторая по количеству запросов за первые девять месяцев этого года – Франция (54 105), следом идут Испания (41 799), Италия (37 492) и Австрия (22 928).
Отмечается, что кроме традиционных маршрутов нелегальной миграции в ЕС через Италию, Грецию и Испанию, появился новый путь – через Беларусь.
По данным федеральной полиция Германии, с начала августа в ФРГ через Беларусь (транзитом через территорию Польши) прибыли 4,9 тыс. нелегальных мигрантов.
Контекст:
Агентство ЕС по контролю за границами Frontex сообщало в августе, что число нелегальных пересечений границ Евросоюза за январь – июль 2021 года превысило 82 тыс. – на 59% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
Самая высокая доля незаконных пересечений границ Евросоюза в этом году приходилась на центрально-средиземноморский маршрут. В то же время во Frontex отмечали миграционный кризис на восточных границах ЕС, в частности из-за наплыва нелегалов из Беларуси.
В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.
В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.
Литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.
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