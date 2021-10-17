Эпидемия непривитых

От «израильского чуда» к «четвертой волне».

Израиль планирует с 1 ноября разрешить въезд индивидуальным туристам. Однако россиян на данном этапе это не коснется. Почему?

По примеру других стран в начале эпидемии Израиль закрыл границы перед негражданами. Только сейчас, полтора года спустя, принято решение о том, чтобы перезапустить туризм.

С середины сентября действует пилотный проект по въезду организованных туристических групп из стран с терпимой эпидемиологической обстановкой: США, Мексики, Словакии и других. Это подготовило почву для въезда туристов в индивидуальном порядке. Ожидается, что первыми приедут гости из 40 государств, с кем заключены соответствующие соглашения, в том числе, из 27 стран Евросоюза.

Важная деталь — въехать на территорию Еврейского государства смогут только сделавшие вторую прививку от коронавируа за последние полгода либо привившиеся трижды.

Ожидается, что с 21 ноября Израиль смогут посещать граждане тех стран, с которыми подписаны безвизовые соглашения. Такое соглашение существует и с Россией, но есть препятствие — Израиль признает те же вакцины, что и ВОЗ, а «Спутник V» все еще не в их числе.

При этом по факту это признание уже состоялось. Прилетая в Израиль, проживающие в РФ израильтяне, привитые российской вакциной, сдают серологический тест. Он показывает у них наличие антител. Это дает основания израильской системе здравоохранения признавать их вакцинированными и/или переболевшими.

Данную схему пытается формализовать министр туризма Израиля Константин Развозов, чтобы таким образом россияне могли прилетать на Святую землю, а израильтяне посещать Россию. В сентябре министр иностранных дел Израиля Яир Лапид и Константин Развозов прилетали в Москву, и это была одна из тем переговоров. Они встречались с главой МИДа Сергеем Лавровым и главой Ростуризма Зариной Догузовой.

Глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом в Москве, 9 сентября 2021 года. Фото: РИА Новости

Осторожный оптимизм

Последние полтора месяца показатели заболеваемости в Израиле последовательно снижаются. В минздраве говорят о завершении четвертой волны эпидемии.

При этом гендиректор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш объявил, что требование ношения маски в закрытом общественном помещении и общественном транспорте останется в силе как минимум до конца зимы. Это связано с опасениями, что штамм «мю» может из Европы проникнуть в Израиль, приведя зимой к следующей, пятой волне заболеваемости.

С 3 октября ревакцинация третьей, «бустерной», дозой стала обязательным условием для обладания сертификатом о вакцинации в Израиле. Таким образом, теперь полностью привитым считается только тот, кому сделали три прививки. Среди взрослого населения таких уже более 56 процентов. Если прививки было две и со времени второй прошло более полугода, сертификат о вакцинации аннулируется.

Правительство модифицировало «зеленый стандарт» — правила допуска в общественные заведения. При входе необходимо предъявлять «зеленый пропуск» — сертификат о вакцинации/справку о выздоровлении. Те, кто не вакцинирован, могут получить временный пропуск, представив отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (действителен 72 часа), либо экспресс-тест на антиген (действителен 24 часа).

Тем временем в минздраве — пока тихо — начинают поговаривать о том, что позднее возможно потребуется вакцинировать население в четвертый раз.

Профессор Аш успокаивает: «Защита, предоставляемая «бустерной» вакциной, очевидно, будет действовать дольше чем полгода».

Карантинов больше не будет

Ключевые решения в борьбе с эпидемией в Израиле принимает специальный кабинет во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом. Его предшественник на посту Биньямин Нетаньяху в ответ на резкий рост заболеваемости трижды вводил общенациональный карантин.

Нынешний премьер предпочитает разные ограничения, но не локдаун. Возможно, это еще связано с тем, что у минфина нет денег на выплату компенсаций.

Главная проверка была в августе — число инфицированных и тяжелобольных достигло пиковых значений, но напрашивающийся карантин так и не был введен. Значит, и в дальнейшем он маловероятен.

Посетители рынка в Тель-Авиве, октября 2021 года. Фото: Reuters

От «израильского чуда» к «эпидемии непривитых»

В начале июня благодаря массовой вакцинации м-РНК вакциной Pfizer-BioNTech Израиль достиг практически нулевого уровня заболеваемости. Но вскоре началась четвертая волна эпидемии.

Минздрав Израиля назвал две основные причины ее появления:

Вакцина менее эффективна от штамма «дельта».

Происходит ослабление иммунного ответа по прошествии времени после получения второй дозы вакцины.

Как показали исследования, через четыре и более месяцев после второй прививки вакцина Pfizer эффективна против заражения «дельтой» всего на 53% , но при этом она защищает на 90% от тяжелого хода болезни.

«Мы замеряли уровень антител у привитых двумя дозами вакцины и обнаружили, что со временем он резко снижается», — говорит доктор Екатерина Левицки, старший специалист по вирусным заболеваниям, ответственная за секвенирование штаммов коронавируса в лаборатории медицинского центра «Ихилов» под эгидой минздрава.

Израильтянин получает третью дозу вакцины от коронавируса. Фото: Reuters

«Обратите внимание на статистику заболеваемости минздрава, — отмечает доктор Левицки. — В больницах очень мало пациентов после трех прививок, чуть больше — тех, кто сделал одну или две прививки. Более 70 процентов тяжелобольных не привиты».

Глава службы общественного здравоохранения доктор Шарон Эльрои-Прайс отчеканила: «Нынешняя волна — это эпидемия непривитых». Их в Израиле, кстати, около миллиона, чуть более десяти процентов населения.

По словам доктора Левицки, в предыдущие волны среди пациентов в тяжелом состоянии преобладали люди в возрасте 55 лет и старше. «Сейчас же многим нет 50, — рассказывает она. — Видимо, это из-за того, что большинство израильтян в возрасте 60 плюс вакцинированы трижды».

Эффективна ли вакцинация?

По словам Левицки, вакцинация очень эффективна, но многие неверно понимают ее суть. Главная задача вакцины — предотвратить тяжелый ход болезни.

«Люди говорят: «Я заболел после прививки, она не работает». Как раз наоборот! Если человек не попал в больницу, значит, вакцина свою работу выполнила, — объясняет доктор Левицки.

— Скажу больше: если будет много зараженных, но бессимптомных или болеющих легко, и при этом коронавирусные отделения будут пустые, а смертность — низкой, с нашей точки зрения, это будет означать, что эпидемия закончилась».

Предположительно уровень заболеваемости ковидом в Израиле продолжит снижаться из-за того, что большая часть населения вакцинирована. «Но всегда есть вероятность того, что в страну придет новый штамм, более резистентный к вакцине, поэтому на границе строго стараются отсеивать инфицированных, — отмечает она. — Нам известны 74 штамма коронавируса, в том числе, два израильских, которые пока не зарегистрировал ВОЗ. Многие из них не вызывают у нас опасений, но мы внимательно следим за происходящим».

Не вакциной единой

«Прививка — самый действенный способ предотвращения ковида, но не единственный, — рассказывает доктор Евгений Мерзон, заведующий отделением проактивной медицины службы здоровья «Леумит». — Как на войне нельзя опираться только на один род войск — спецназ или ВВС, так и здесь. Нельзя полагаться только на вакцину, хотя она эффективна».

По его словам, необходимо защищать себя разными способами. Например, носить маску и мыть руки. «Мы выяснили, что профилактический прием некоторых препаратов повышает защиту организма против коронавируса: витамин D, цинк, аспирин, есть препараты для снижения уровня холестерина в крови… Их, разумеется, следует принимать после консультации с врачом. Главное — лишить вирус возможности размножиться в организме», — добавляет он.

Фото: Mostafa Alkharouf / Anadolu Agency via Getty Images

По словам доктора Мерзона, Израиль не случайно оказался среди лидеров по борьбе с эпидемией по многим причинам. Чиновники минздрава изначально принимали взвешенные решения, управляя кризисом. Из-за опасений коллапса системы здравоохранения, как в Италии, за считаные недели вся первичная и вторичная медицина была трансформирована в телемедицину. Это минимизировало контакты врачей с пациентами — их общение осуществлялось по телефону и видеосвязи, что снизило риск инфицирования. Благодаря этому и жестким ограничительным мерам правительства коллапса удалось избежать.

«У израильских медиков огромное преимущество. Система полностью компьютеризована. У доктора есть доступ к электронной медицинской карте пациента, где зафиксированы все данные о нем за последние 20 лет! Какие лекарства принимал, анализы, операции, — отмечает доктор Мерзон. — Это позволяет проводить интересные новаторские медицинские исследования, и мы делаем открытия. Например, израильские врачи первыми обнаружили, что недостаток витамина D в организме — это один из факторов риска заражения. Другое открытие — что прививка против гриппа повышает защиту организма против коронавируса. И так далее».

Также правительство принято крайне важное решение закупить вакцины, и Израиль первым начал стратегическую вакцинацию населения. Это помогло обуздать растущую заболеваемость в стране.

«Но надо смотреть вперед, рано или поздно мы обнаружим, что и третья вакцина теряет эффективность, — добавил он. — Об этом нужно думать сейчас. Перспективным было бы проанализировать базы данных пациентов и выявить людей с повышенным риском инфицирования и заболевания. Чтобы не принуждать всех вакцинироваться, а точечно обращаться к тем, кто уязвим, и защищать их».

Роман Янушевский, специально для «Новой»

Тель-Авив

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