 

Экс-замглавы отдела в Минобороны получил пять лет строгого режима за взятку

17.10.2021, 11:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБасманный суд Москвы приговорил бывшего замначальника отдела в одном из департаментов Минобороны России Федора Дюльгера к пяти годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере.

Дюльгер был заместителем руководителя отдела обеспечения мебелью и инвентарем в департаменте эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций, передает ТАСС.

«Приговором Басманного районного суда Дюльгер Федор Иванович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии строгого режима», – сказали в суде. 

Приговор не был обжалован, но пока не вступил в законную силу. Дюльгер признал вину, но просил квалифицировать свои действия не как взятку, а как мошенничество в крупном размере (ст. 159 УК РФ). Он был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Ранее временно исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области был задержан с поличным при получении взятки в 120 тыс. рублей. 



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