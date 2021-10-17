Экс-замглавы отдела в Минобороны получил пять лет строгого режима за взятку

Басманный суд Москвы приговорил бывшего замначальника отдела в одном из департаментов Минобороны России Федора Дюльгера к пяти годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере.

Дюльгер был заместителем руководителя отдела обеспечения мебелью и инвентарем в департаменте эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций, передает ТАСС.

«Приговором Басманного районного суда Дюльгер Федор Иванович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии строгого режима», – сказали в суде.

Приговор не был обжалован, но пока не вступил в законную силу. Дюльгер признал вину, но просил квалифицировать свои действия не как взятку, а как мошенничество в крупном размере (ст. 159 УК РФ). Он был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Ранее временно исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области был задержан с поличным при получении взятки в 120 тыс. рублей.