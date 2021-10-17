 

В российские рестораны решили брать на работу роботов для проверки QR-кодов

17.10.2021, 11:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми роботы будут проверять QR-коды привитых от коронавируса и переболевших им посетителей, сообщили в компании «Промобот».

«Российская компания «Промобот», производитель сервисных роботов, представила первого робота для проверки QR-кодов в ресторанах и общественных местах. Робот способен перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями», – пояснили в компании, передает РИА «Новости».

Помимо основного набора устройств, робота оснастили сканером для считывания QR-кодов и сканером паспорта. Также он был интегрирован с сервисом «Гоcуслуг». Именно благодаря этому появилась возможность сверки QR-кода и проверки подлинности паспорта или другого документа.

«Роботы с данным функционалом в ближайшее время появятся в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми», – уточняется в сообщении. Так, в столице такими сотрудниками обзаведутся в ресторане итальянской кухни The Toy, в Петербурге – сеть «Гуси», а в Перми – ресторан Amber.

Помимо ресторанов, такие роботы появятся в аэропортах и учебных заведениях, указали в компании.

С ростом заболеваемости COVID-19 и регулярно обновляемым рекордом по смертности регионы вводят ограничения. Одно из основных – QR-коды для привитых и переболевших граждан.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест. Кроме того, на Крымском полуострове планируется ввести систему QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике.



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