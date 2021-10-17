Ученые провели эксперимент во время полета киноэкипажа в космос

Вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко в космос были направлены мухи-дрозофилы, они пробыли на Международной космической станции (МКС) столько же дней, что и киноэкипаж, а 17 октября их вернули на землю, рассказал космонавт, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

«В частности, вернулся еще один важный научный экипаж со станции – мухи-дрозофилы, которые в специальном контейнере пролетали 12 суток. Ровно столько, сколько наш «киноэкипаж», – рассказал он в эфире Первого канала.

Котов уточнил, сейчас ученые изучают, как мухи перенесли полет.

Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли. В 7.35 мск спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа на твердую пятерку.

Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.