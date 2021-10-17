Мнение: Как джиперов заставили пить

Читатель Михаил рассказывает грустную и поучительную историю падения региональной банды автолюбителей. Это в продолжение темы про паспорт пьяницы и запрет на рекламу алкоголя. Публикую целиком:

Почему мы так любим героически бороться с последствиями, с завидным упорством игнорируя причину?

У нас в трюме вода. И мы наперебой предлагаем, как нам сподручнее ведёрком махать, чтобы воду эту вычерпывать. Но, ребята, а откуда у нас в трюме вода-то? Явно же где-то протекает – давайте поищем и заделаем пробоину сперва. А то так ведёрками как ни маши, вода никуда не денется.

Разгул фантазии на тему как бы нам побольнее поиздеваться над пьющими впечатляет:

https://olegmakarenko.ru/2241931.html

Вот только… Почему они пьют-то?

Оглянитесь вокруг, призадумайтесь, и станет ясно, что пьют потому, что больше-то и нечего делать. Это у нас в столицах эрмитажи и галереи, блогеры и кинофестивали, навальные и прочие перформансы. А там, у них? Был когда-то в соседнем захолустном городишке ДК, да только как закрылся в 90-е, так и стоит закрытый. Телевизор ловит только пару федеральных каналов, на которых крутят что-то скучное. А из перформансов – Манька с Тамаркой иной раз собачиться начнут меж себя за Гришку тракториста. Работы нормальной тоже нет – какие там самореализации, вы о чём вообще?

И вот приходит человек вечером домой, и… Ему объективно нечего делать. Ну, разве, по хозяйству чего, и то… А ведь человек — часть той природы, что не терпит пустоты. И чем её наполнить, если из всех активностей есть только лабаз с водкой? Ей и заливают.

* * *

Были у нас джиперы – мотались на своих мастодонтах по болотам каждые выходные. Трезвые, что характерно – за рулём же. И не только ради своего веселья мотались – и в отрезанные половодьем деревни провизию доставляли (за свои, кстати, сами и покупали), и места боевой славы поддерживали (см. Гжатский Тракт), и потеряшек помогали искать и спасать. И?

В горах Кавказа навернулась в пропасть газелька, переделанная под туристический автобус. Тут же все спохватились и запретили вносить изменения в конструкцию транспортного средства. Ну, как запретили – обставили бюрократическим адом. Газельки как бегали, так и бегают, а вот джиперы под раздачу знатно влетели. Многие распрощались со своим досугом – я сам видел эти машины, раздетые, выставленные на продажу. Печальное зрелище. Итог? Многие теперь за бутылочкой с грустью вспоминают, как они раньше-то, по уши в болоте, веселуха фонтаном. И трезвые были. А теперь… Эх, накатим, что ли, ещё по одной за упокой…

* * *

И так во всём – с безысходностью никто бороться и не собирается. Наоборот, её поддерживают и подпитывают, запрещая всё на свете без оглядки «как бы чего не вышло». Безысходность же порождает пьянство. А вот с пьянством мы бороться мастаки, идеи генерим просто-таки мегатоннами, одна другой круче.

И действительно. Одним из последствий ухода коммунистов стала, простите за выражение, свобода самореализации. Если при советской власти человек жил, чтобы работать на государство, то уже вот прямо с лихих девяностых россияне получили полноценный доступ к огромному миру бесполезных в материальном смысле занятий — начиная от книг и настольных игр, заканчивая автомобилями и маленькими самолётами.

В воспоминаниях фантазёров всё то же самое было и в СССР. На практике из-за дефицита, дороговизны и очень скудного выбора было легко увлекаться разве что шахматами. Уже хоккей требовал хорошей экипировки, которую не всегда могли себе позволить даже профессиональные спортсмены:

https://www.sport-express.ru/hockey/world/reviews/804165/

Опять-таки, никакого идеологического запрета на большую часть хобби раньше не было. Строго ограничивали разве что путешествия за рубеж, чтобы не сбежали от своего счастья, да издательское дело, чтобы не печатали крамолы. К тем же автомобилям государство относилось нейтрально, с безразличием. Проблема была в том, что слабая государственная экономика не справлялась даже с выпуском запчастей, а частный бизнес, который мог бы ставить на нивы лебёдки со шноркелями, был под жёстким запретом. Да и недоступно было такое удовольствие по деньгам — до самого 1992 года автомобиль оставался для большинства непозволительной роскошью.

Результат нам известен. Вернувшись домой с работы, включив и выключив речь Брежнева по телевизору, простой советский граждан вставал перед нехитрым выбором — или сидеть на стуле и смотреть на ковёр, или накатить стаканчик, чтобы сделать вечер немного ярче.

Сейчас, повторюсь, вариантов для досуга великое множество — вы сами без труда сможете перечислить не менее двадцати только основных категорий. Однако конкретно автомобили хороши по двум причинам: они слабо совместимы с алкоголем, и они привлекают именно ту публику, которая при иных обстоятельствах любит принять на грудь.

Лично у меня никакого тюнинга в машине нет — когда-то был, но я давно уже вернул всё существенное к заводскому виду. Тюнинг требует слишком много хлопот, так что мне проще держать автомобиль в том состоянии, в каком он сошёл в 2003 году со стапелей. Вместе с тем я полагаю большой ошибкой ограничивать тюнинг и усложнять жизнь коллекционерам старых автомобилей. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не спешилось.