Врач Лебедев назвал способ замедления старения мозга

Врач Вячеслав Лебедев рассказал, как можно замедлить старение мозга. В некоторых случаях нейродегенеративные изменения происходят слишком рано. В частности, уже к 30 годам начинают наблюдаться проблемы с памятью.

Люди даже в молодом возрасте жалуются, что перестают запоминать новую информацию. Они жалуются на плохую память и недостаточную концентрацию вниманию. Например, человек замечает, что на работе начинает выполнять меньше задач, нежели обычно. В данном случае речь идет о развитии нарушений когнитивного характера.

Избежать негативных изменений поможет здоровый образ жизни. Врач заявил, что нужно нормализовать сон, придерживаться правильного питания и не забывать о физической активности. Если не соблюдается один из вышеназванных критериев, то и остальные не будут работать. Важно выполнять все три рекомендации, и тогда когнитивное здоровье станет поддерживаться в норме.

Если здоровый образ жизни не помогает восстановить активность мозга, то стоит обратиться к врачу. После проведения обследования доктор назначит лечение и дополнительные упражнения для нормализации ситуации, пишет портал «Политэксперт».