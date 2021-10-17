 

Врач Лебедев назвал способ замедления старения мозга

17.10.2021, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Вячеслав Лебедев рассказал, как можно замедлить старение мозга. В некоторых случаях нейродегенеративные изменения происходят слишком рано. В частности, уже к 30 годам начинают наблюдаться проблемы с памятью.
Люди даже в молодом возрасте жалуются, что перестают запоминать новую информацию. Они жалуются на плохую память и недостаточную концентрацию вниманию. Например, человек замечает, что на работе начинает выполнять меньше задач, нежели обычно. В данном случае речь идет о развитии нарушений когнитивного характера.

Избежать негативных изменений поможет здоровый образ жизни. Врач заявил, что нужно нормализовать сон, придерживаться правильного питания и не забывать о физической активности. Если не соблюдается один из вышеназванных критериев, то и остальные не будут работать. Важно выполнять все три рекомендации, и тогда когнитивное здоровье станет поддерживаться в норме.

Если здоровый образ жизни не помогает восстановить активность мозга, то стоит обратиться к врачу. После проведения обследования доктор назначит лечение и дополнительные упражнения для нормализации ситуации, пишет портал «Политэксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / Мнение: Просто киздец!

16.09 / У россиян решили проверять телефоны перед допуском на избирательные участки

04.05 / Поддержанные президентом инициативы “ЕР” дадут толчок развитию села

15.01 / Наталья Подольская рассказала, как возвращает свою дородовую форму

29.09 / “Выпрашивают у Запада деньги”: политолог Мезюхо назвал реальную цель антикрымских проектов на Украине

25.08 / Шесть раз, когда и звезды, и их стилисты демонстрировали плохое чувство вкуса и стиля

14.04 / Из-за ограничений на полеты из России Турция может потерять 500 000 туристов

16.09 / СК создал спецштаб в рамках борьбы с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории

06.11 / Мнение: Видеосолянка. 05.11.2020

25.08 / 50-летний блогер создает модные образы благодаря гармоничному сочетанию цветов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика