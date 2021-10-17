На Гаити похитили американских миссионеров и членов их семей

Миссионеры были похищены из автобуса, направлявшегося в аэропорт, другие подробности неизвестны.

Издание отметило, что на Гаити похищения людей считаются обычным явлением. При этом подчеркнули, что “даже в стране, привыкшей к повсеместному беззаконию, похищение большой группы американцев шокировало чиновников своей наглостью”.

По информации The New York Times, криминалитет контролирует примерно половину столицы Гаити. На этой неделе банды обстреляли школьный автобус в Порт-о-Пренсе, ранив минимум пятерых, еще один общественный автобус был угнан.

Контекст:

Ситуация с безопасностью на Гаити ухудшилась после убийства президента республики Жовенеля Моиза, которое произошло в ночь на 7 июля. На теле Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США. 17 июля ее выписали из больницы в Майами, она вернулась на Гаити.

По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: “Операция DEA” (DEA – это управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках).

Жозеф также сказал, что Моиза пытали перед смертью. Супруга президента Гаити в своем первом после гибели мужа заявлении отметила, что наемники собирались убить всю семью президента.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой “иностранных наемников” и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции Моиза. В деле об убийстве Моиза задержали двух американцев гаитянского происхождения и 15 колумбийцев, им от 35 до 55 лет.

Начальник полиции Гаити Леон Шарль 11 июля заявил о задержании ключевого подозреваемого по делу об убийстве Моиза – 63-летнего врача гаитянского происхождения Кристиана Эммануэля Санона, который проживает во Флориде.

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки. Эксперты прогнозировали, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране, отмечает The New York Times.

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