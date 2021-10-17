Российский экипаж с участниками фильма “Вызов” вернулся с МКС на Землю

На Землю также вернулся астронавт Олег Новицкий.

Возвращение на Землю киноэкипажа в составе космонавта @novitskiy_iss, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко * ‍????????

???? Давайте вспомним основные моменты первой половины сегодняшнего дня: закрытие люков, расстыковка, посадка и первая встреча с Землей! pic.twitter.com/GXbBzmHv0W

— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021

Аппарат приземлился в 7.35 примерно в 146 км к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане, сообщила “Медуза”.

В “Роскосмосе” отметили, что космонавт и актеры чувствуют себя хорошо.

“Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля “Союз МС-18″ из спускаемого аппарата”, – уточнили в Twitter.

Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля #СоюзМС18 из спускаемого аппарата.

Космонавт Роскосмоса @novitskiy_iss и участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд чувствуют себя хорошо! pic.twitter.com/AZ3CtweLhE

— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021

Киноэкипаж на МКС выполнил свою задачу в полном объеме, заявил генеральный директор “Роскосмоса” Рогозин, написала пресс-служба госкорпорации.

“Это колоссально большой труд. Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно. Корабль не упал набок, что тоже удобно с точки зрения извлечения экипажа. Все отлично, на твердую “пятерку”, – сказал Рогозин.

Контекст:

5 октября на МКС прибыл российский экипаж в составе трех человек, которые участвовали в съемках фильма “Вызов”. К находившимся на орбите Земли членам экспедиции МКС присоединились профессиональный космонавт Антон Шкаплеров, а также Шипенко и Пересильд.

Актриса для полета в космос участвовала в творческом отборе и проходила медицинскую комиссию.

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года, но в “Роскосмосе” говорили, что ее ресурса хватит на четыре дополнительных года.

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