“Какая вкусняшка”, “Богиня страсти и наслаждения”. Кристина Асмус снялась полностью обнаженной

“Пост заряжен на комментарии “А где мужик?”, предложения накормить меня, а также на вопросы “Где хештеги?!” – подписала фото Асмус.

Ее пост набрал больше 110 тыс. лайков и 2,2 тыс. комментариев.

“Вот бы каждое утро такое наблюдать, такую картину”, – прокомментировал stepmex.

“Богиня страсти и наслаждения, какая вкусняшка, м-м-м…”, – написал anjeyzzzzx.

“Нежное чудо”, – считает kirillnesterov951.

“Желанная такая лежишь, мужика тебе надо”, – убежден toha.komarov.

“Мне на этом фото мужик нахрен никакой не нужен”, – возмутился tolkienik.

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Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

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