Титов предложил ввести уголовную ответственность за оскорбление предпринимателей

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о необходимости добавить в Уголовный кодекс РФ статью за оскорбление предпринимателей. По его словам, граждане, самостоятельно зарабатывающие, создающие миллионы рабочих мест и наполняющие налогами российский бюджет, получают порции несправедливой критики в публичном пространстве, при этом не несут никакого наказания.

«Вы знаете, я с нуля возродил легендарный винзавод «Абрау-Дюрсо», можно смело заявить, что спас целую отрасль. И что я слышу в свой адрес и других бизнесменов из девяностых. Приватизировали всё за копейки, украли у народа. Сидит там какой-то алкоголик на Алтае, пьёт день и ночь, но ещё строчит в интернет, что у него что-то украли. Также постоянно возмущаются низкими зарплатами бюджетники, заявляя, что бизнес у них что-то украл. А нечего заниматься белибердой всякой, как алгебру в школе преподавать. Умеешь считать – иди в бизнес, не умеешь – школа твой максимум. Пора все эти разговоры пресечь и просто штрафовать за длинный язык», – подчеркнул Титов.

Омбудсмен предлагает приравнять бизнесменов, посчитавших себя оскорблёнными, к жертвам буллинга и кибербуллинга и наказывать их обидчиков соответствующими штрафами, такими как денежная компенсация морального ущерба или изъятие собственности в пользу потерпевшего или его юрлица.

По мнению Титова, в число наказанных должны войти и наёмные рабочие, жалующиеся на низкую оплату труда и неблагоприятные условия труда. Их можно лишать денежного пособия на определённый срок по желанию работодателя, считает омбудсмен.

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