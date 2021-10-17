Обновлённый пикап GMC Sierra 1500 2022 года дебютирует 21 октября 2021 года
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Премьера нового пикапа GMC Sierra 1500 2022 модельного года состоится 21 октября.
Заявлено, что рестайлинговая версия получит модернизированную переднюю часть кузова, где установлена светодиодная оптика и стильная решетка радиатора. Также для пикапа предусмотрели противотуманные фары и увеличенные воздухозаборники. Многие детали получили хромированные вставки, что придает более роскошный вид кузоу. В салоне установлена виртуальная приборная панель, а также 13,4-дюймовый дисплей мультимедийной системы.
Кроме того, новинка обладает системой полуавтоматического управления Super Cruise. Под капотом рестайлинговой новинки установили 2,7-литровый бензиновый двигатель с мощностью 310 л.с. Также появится версия с 5,3-дюймовым агрегатом на 355 л.с. мощности.
Смотреть комментарии → Комментариев нет