Обновлённый пикап GMC Sierra 1500 2022 года дебютирует 21 октября 2021 года

Премьера нового пикапа GMC Sierra 1500 2022 модельного года состоится 21 октября.

Заявлено, что рестайлинговая версия получит модернизированную переднюю часть кузова, где установлена светодиодная оптика и стильная решетка радиатора. Также для пикапа предусмотрели противотуманные фары и увеличенные воздухозаборники. Многие детали получили хромированные вставки, что придает более роскошный вид кузоу. В салоне установлена виртуальная приборная панель, а также 13,4-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Кроме того, новинка обладает системой полуавтоматического управления Super Cruise. Под капотом рестайлинговой новинки установили 2,7-литровый бензиновый двигатель с мощностью 310 л.с. Также появится версия с 5,3-дюймовым агрегатом на 355 л.с. мощности.