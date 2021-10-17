 

Обновлённый пикап GMC Sierra 1500 2022 года дебютирует 21 октября 2021 года

17.10.2021, 10:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьера нового пикапа GMC Sierra 1500 2022 модельного года состоится 21 октября.

Заявлено, что рестайлинговая версия получит модернизированную переднюю часть кузова, где установлена светодиодная оптика и стильная решетка радиатора. Также для пикапа предусмотрели противотуманные фары и увеличенные воздухозаборники. Многие детали получили хромированные вставки, что придает более роскошный вид кузоу. В салоне установлена виртуальная приборная панель, а также 13,4-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Кроме того, новинка обладает системой полуавтоматического управления Super Cruise. Под капотом рестайлинговой новинки установили 2,7-литровый бензиновый двигатель с мощностью 310 л.с. Также появится версия с 5,3-дюймовым агрегатом на 355 л.с. мощности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / В Кремле указали на обязательность выплаты штрафов западными IT-гигантами

11.03 / Звезда фильма “В бой идут одни старики” Талашко: Что бы я сказал россиянам, которые поддерживают политику Путина в отношении Украины? Вон! Руки прочь! Это наша земля

18.05 / Лето близко — Турция и РФ погрузились в «туристическую дипломатию» на фоне коронавируса

21.08 / В ЦИК Украины заявили, что пока невозможно провести местные выборы в 18 общинах Донецкой и Луганской областей

31.12 / Космонавт рассказал о традициях встречи Нового года на МКС

22.05 / World Athletics выдала нейтральные статусы 23 российским легкоатлетам

11.08 / “Белорусы, прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади”. Тихановская записала еще одно видеообращение

26.06 / Вирусолог объяснил новые вспышки COVID-19 в США и Европе

19.02 / Китай впервые сообщил о потерях на границе с Индией

03.07 / Московская биржа открылась ростом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика