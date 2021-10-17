Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув их вклад в запуск масштабных программ.

«Поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства. Этот профессиональный праздник отмечают строители, инженеры, конструкторы… Благодаря вашему повседневному труду, ответственному подходу к делу отрасль уверенно развивается, запускаются новые масштабные программы и технологические инициативы, способствующие укреплению транспортной сети, внедрению в широкую практику механизмов государственно-частного партнерства», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что за последние годы введены в строй такие объекты, как Крымский мост, трассы «Нева» и «Таврида», ЦКАД в Подмосковье.

По его словам, теперь на повестке находятся и другие не менее важные проекты, которые позволят соединить территорию страны магистралями.

Глава государства, подчеркнул необходимость модернизировать существующих транспортных коридоров, повышать качество автодорог и соответствующей инфраструктуры, наращивать темпы работы, которая имеет большое значение для граждан, бизнеса и развития отечественной экономики и социальной сферы.

Путин пожелал успехов в решении поставленных задач – на благо России, а также здоровья и всего самого доброго.

Ранее сообщалось, что в 2021 году планируется отремонтировать рекордный для Вологодской области объем – 409 км региональных дорог и 32 км муниципальной дорожной сети, общая стоимость работ составит порядка 8,6 млрд рублей.