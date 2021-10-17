 

Сербия получила новую партию «Спутник V»

17.10.2021, 10:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЕще одну партию первого и второго компонентов вакцины «Спутник V» доставили в Сербию из России, сообщил министр по инновациям Ненад Попович.

«Ночью в Сербию прибыли еще дозы вакцины «Спутник V», – цитирует пресс-служба министра Поповича, передает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о дозах и первого, и второго компонентов вакцины.

Сообщается, что препарат поступил с фабрики «Генериум» во Владимирской области.

Попович отметил, что «Спутник V» показал эффективность в 97% случаев и «отлично действует как третья доза для тех, кто принял два компонента любой вакцины».

Ранее сообщалось, что совместное производство вакцины «Спутник V» против коронавируса запустили в Узбекистане.



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