9 фактов, которые докажут вам, что сотрудники аэропорта знают о нас гораздо больше, чем вы думаете

Аэропорты многие люди считают обособленным местом, где действуют свои правила и законы. Многие из них настолько интересны, что мы решили познакомить вас с ними.

Итак, 9 доказательств того, что работники аэропортов знают о посетителях гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд:

Еще больше истории без цензуры и запретов.

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1. Весь багаж перед тем, как попасть на грузовой отсек воздушного судна, проверяется собаками.

Фото: Башкортостанская таможня

Животное проверяет сумки на предмет наличия наркотиков.

2. Если пассажир слишком нервничает или разозлен, это видят работники аэропорта

На отклонение показывает тепловизор, который отправляет информацию службе безопасности.

3. Работники таможни позволят сесть на борт даже в том случае, если у вас нет визы

Если же по прилету окажется, что виза необходима, депортация будет происходить за счет перевозчика.

4. Сканер показывает человека голым

Хорошо одно – вас не видят другие посетители аэропорта.

5. Поведение людей постоянно анализируется

Это делают профайлеры, которые всматриваются в лица пассажиров и наблюдают за мимикой и жестами. Обнаружив подозрительную личность, человека проверяют представители службы безопасности.

6. Львиная доля случаев потери багажа происходит по вине пассажиров

Такое нередко случается, если человек летает постоянно, но ленится снять с чемодана предыдущую бирку.

7. Еда, которой кормят пассажиров самолета, готовится поварами не менее, чем за 5 часов до вылета.

В итоге выходит, что кухня работает круглосуточно.

8. Если есть необходимость, сотрудники аэропорта узнают, что пассажир держал в руках пару часов назад

Для этого просят подержать в руках отрезок материала, который далее проверяется в анализаторе. Это оборудование способно определять запах. Эта проверка особенно актуальна, если пассажир как-то связан с наркотиками и взрывчатыми веществами.

9. Контролю подвергаются все самолеты

Даже те, которые находятся на стоянке, что обеспечивает безопасность пассажиров и персонала.