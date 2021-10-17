 

Украина – четвертая в Европе по числу новых случаев COVID-19, в мире – между Индией и Бразилией

17.10.2021, 9:52, Новости дня
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Так, в Соединенном Королевстве подтвердили 43 423 новых случая коронавирусной инфекции. Следом идут США (33 910), Россия (33 208), Турция (28 537). Суточные показатели других стран ниже 20 тыс. новых случаев COVID-19.

Украина с 12 983 случаями коронавирусной инфекции – седьмая в мире между Индией (14 073) и Бразилией (11 250) и четвертая в Европе.

Скриншот: worldometers.info
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 17 октября в Украине подтвердили почти 2,64 млн случаев COVID-19 (11 288 – за последние сутки), умерло более 60,6 тыс. человек.

В стране ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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