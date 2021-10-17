Офис президента Украины выясняет обстоятельства ошибочного внесения людей в список СНБО

Он отметил, что нарушения были допущены сотрудниками Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

“Сейчас в полном объеме устанавливаются обстоятельства того, как допускались нарушения и были ли они сделаны умышленно. Эта проверка еще не завершена”, – уточнил Подоляк.

По его информации, проверку проводит СНБО.

Подоляк призвал отказаться от спекулятивных оценок санкционных решений.

15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в санкциях против криминальных авторитетов и “воров в законе” допустили ошибки по 108 фигурантам.

Издание “Цензор.НЕТ” 16 октября опубликовало имена людей, которых СНБО ошибочно внес в списки санкций как представителей уголовного мира.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире “воров в законе” и 111 криминальных авторитетов. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник, “глава” оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли “ворами в законе”.

4 июня Данилов сказал, что в Украине не осталось “воров в законе”, а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

—