 

Кох: Почему-то считается, что финансирование ООН – это гарантия непредвзятости. Хотя совершенно очевиден интересант этих исследований

17.10.2021, 9:52, Новости дня
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Нет, это просто смехотворно, когда пишут “все эксперты ООН утверждают, что среди них сложился научный консенсус относительно антропогенного характера нынешнего глобального потепления”.

Это ведь равносильно утверждению, что академики Папской академии пришли к выводу о несомненности существования Бога.

Разумеется, все знают, что ООН финансирует только тех ученых, которые еще на стадии получения денег присягают на верность идее антропогенного характера глобального потепления. В противном случае никаких денег они не увидят. Чиновники ООН никогда не рискуют.

А те ученые, которые проводят исследования на свой страх и риск или финансируются из других источников, во-первых, не так единодушны, а во-вторых, немедленно объявляются шарлатанами, нарушающими пресловутый “научный консенсус”, разумеется, в угоду своим личным интересам или по чьему-то заказу.

Почему-то считается, что финансирование ООН – это гарантия непредвзятости. Хотя совершенно очевиден интересант этих исследований: да вот сама ООН и есть главный бенефициар “антропогенного консенсуса”. Не будь его – то и не было бы огромных денег на борьбу с потеплением, которыми ворочают эти никем не избранные чинуши.

Разумеется, эксперты ООН находятся в подавляющем большинстве, ведь никто не может на эти исследования направить больше денег, чем ООН.

Это я не ставлю под сомнение сам “консенсус”. Просто мне не нравится, когда за научный факт выдают политическую и финансовую мистификацию.

Источник: Альфред Кох / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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