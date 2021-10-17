В Украине восемь регионов соответствуют “желтой” зоне эпидопасности – Минздрав

Так, в “желтой” зоне карантина находятся Киев, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская, Ровненская и Тернопольская области.

В то же время показатели Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей соответствуют “оранжевому” уровню эпидопасности.

В частности, три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения в 15-ти регионах, коэффициент выявления случаев COVID-19 – в шести областях. Оба показателя три дня подряд превышены в Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Сумской и Черниговской областях.

Загруженность койкомест с кислородом три дня превышена в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Сумской областях.

Согласно данным Минздрава, показатели одного региона – Херсонской области соответствуют “красному” уровню карантина.

Инфографика: moz.gov.ua

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С 15 октября в “красную” зону карантина перешла Херсонская область. Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить с 18 октября “красный” уровень эпидопасности распространения COVID-19 на территории еще четырех регионов – Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 17 октября в Украине подтвердили почти 2,64 млн случаев COVID-19 (11 288 – за последние сутки), умерло более 60,6 тыс. человек.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

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