 

Mitsubishi представила новый гибридный Outlander

17.10.2021, 9:40, Новости дня
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Японская компания Mitsubishi продемонстрировала обновленный гибридный кроссовер Outlander PHEV.

Представители марки указали, что официальная презентация стандартной модификации паркетника состоится 28 октября. Вместе с тем пока подробности об автомобиле остаются засекреченными. Изначально прогнозировалось появление автомобиля на восемь месяцев раньше, однако выпустить модель в установленный период не удалось.

Вместе с тем внешние изменения между гибридным и бензиновым экземпляром практически отсутствуют. Также производитель умалчивает технические составляющие новой гибридной версии японского кроссовера Outlander PHEV. Более точные подробности пока остаются неизвестными.



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