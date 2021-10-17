Mitsubishi представила новый гибридный Outlander

Японская компания Mitsubishi продемонстрировала обновленный гибридный кроссовер Outlander PHEV.

Представители марки указали, что официальная презентация стандартной модификации паркетника состоится 28 октября. Вместе с тем пока подробности об автомобиле остаются засекреченными. Изначально прогнозировалось появление автомобиля на восемь месяцев раньше, однако выпустить модель в установленный период не удалось.

Вместе с тем внешние изменения между гибридным и бензиновым экземпляром практически отсутствуют. Также производитель умалчивает технические составляющие новой гибридной версии японского кроссовера Outlander PHEV. Более точные подробности пока остаются неизвестными.