Бренд Lexus представил новый внедорожник LX

Новый премиальный внедорожник Lexus LX продается в США в версиях F Sport и Ultra Luxury.

Вместе с тем для японского рынка предложат эксклюзивную модификацию Offroad. Модель получила 22-дюймовые диски. Разработчики предусмотрели усиленные шины и внедорожные режимы езды. Вместе с тем для модификаций Toyota Land Cruiser GR Sport и LX Offroad предусмотрели передние и задние дифференциалы. Для нового исполнения внедорожника применили серые колеса и черные молдинги.

В свою очередь, новая модель остается засекреченной по техническим параметрам, которые будут объявлены широкой публике уже в ближайшее время. Эксперты полагают, что внедорожный экземпляр окажется весьма востребованным на рынке.