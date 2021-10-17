 

Бренд Lexus представил новый внедорожник LX

17.10.2021, 9:40, Новости дня
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Новый премиальный внедорожник Lexus LX продается в США в версиях F Sport и Ultra Luxury.

Вместе с тем для японского рынка предложат эксклюзивную модификацию Offroad. Модель получила 22-дюймовые диски. Разработчики предусмотрели усиленные шины и внедорожные режимы езды. Вместе с тем для модификаций Toyota Land Cruiser GR Sport и LX Offroad предусмотрели передние и задние дифференциалы. Для нового исполнения внедорожника применили серые колеса и черные молдинги.

В свою очередь, новая модель остается засекреченной по техническим параметрам, которые будут объявлены широкой публике уже в ближайшее время. Эксперты полагают, что внедорожный экземпляр окажется весьма востребованным на рынке.



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