В Екатеринбурге 16 человек умерли из-за отравления спиртом

В Екатеринбурге из-за отравления спиртом с содержанием метанола скончались 16 человек, сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

«В Екатеринбурге 16 человек [погибли от отравления метанолом]. Предприниматель, который работал – его уже задержали – на рынке ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив», – цитирует Чукреева ТАСС.

Чукреев отметил, что смерти людей зафиксировали в течение последних нескольких дней.

«С понедельника началось. <…> Сегодня сотрудники полиции провели мероприятия, задержали организатора, реализатора», – сказал он.

«В Екатеринбурге 16 человек [погибли от отравления метанолом]. Предприниматель, который работал – его уже задержали – на рынке Ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив», – сказал он.

В региональной прокуратуре сообщили, что уточняют информацию по инциденту. В областном минздраве отметили, что к ним не поступало сообщений о происшествии.

Напомним, число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 35. Из-за происшествия в этом регионе пятеро детей остались сиротами.

Был арестован первый обвиняемый в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области, позже суд отправил под стражу еще троих задержанных.