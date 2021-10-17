 

Пересильд рассказала о возвращении с МКС

17.10.2021, 9:29, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАктриса Юлия Пересильд, которая 17 октября вернулась на Землю с Международной космической станции (МКС), призналась, что ей не хотелось прощаться с космосом.

Артистка отметила, что посадка прошла в штатном режиме, и она хорошо себя чувствует.

«Олег (космонавт Новицкий) молодец. С ним не страшно…. Я не знаю. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только», – сказала Пересильд в эфире Первого канала.

Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли. В 7.35 мск спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа на твердую пятерку.

Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.



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